Θεσσαλονίκη: Ψευτογιατροί χορηγούσαν ζάχαρη ως «βλαστοκύτταρα» και σκότωσαν ασθενείς

Μία απίστευτη υγειονομική απάτη ξεσκέπασαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, με εμπλεκόμενους δύο ψευτογιατρούς, οι οποίοι χορηγούσαν «placebo» σκευάσματα σε ασθενείς με σκλήρηνση κατά πλάκας, ψευδόμενοι πως συνιστούσαν «θεραπεία με βλαστοκύτταρα».

Τώρα, ο 69χρονος φυσιοθεραπευτής, ο οποίος μαζί με Γερμανό γιατρό κατηγορούνται ότι εισέπρατταν χρήματα από ασθενείς με νευροεμφυλιστικά νασήματα και καρκίνο, κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένο στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Τραγικό της όλης υπόθεσης, πως ορισμένοι από τους ασθενείς κατέληξαν ενώ ακολουθούσαν την παντελώς αναποτελεσματική «συνταγή» των απατεώνων. Η δίκη αναβλήθηκε επειδή δεν είχε μεταφραστεί το κατηγορητήριο στα γερμανικά.

Θεσσαλονίκη: Γλυκόζη για...μεταξωτές κορδέλες

Ο φυσιοθεραπευτής δρούσε αναλαμβάνοντας την «πρώτη επαφή» με τους ασθενείς, στην οποία παριστάνοντας τον πραγματικό γιατρό τους διαφήμιζε τη φερόμενα «πρωτοποριακή» θεραπεία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όχια απλά δεν περιείχε δραστικές ουσίες η θεραπεία, αλλά το μόνο της συστατικό ήταν ένα απλό σάκχαρο, η γλυκόζη, τη στιγμή που στους ασθενείς ψεύδονταν ότι τους χορηγούσαν θαυματουργά «βλαστοκύτταρα».

Η υπόθεση αποκαλύφτηκε τον Ιανουάριο του 2023.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι υπόσχονταν θεραπεία κυρίως σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Μάλιστα, φέρονται ότι ζητούσαν από τους ασθενείς να εγκαταλείψουν την αγωγή που έπαιρναν, με συνέπεια κάποιοι απ’ αυτούς να πεθάνουν.

Ο 69χρονος φυσιοθεραπευτής συνελήφθη και φέρεται ότι κέρδισε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ, μαζί με τον 75χρονο Γερμανό γιατρό.

Οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με μία σειρά από βαριά αδικήματα μεταξύ των οποίων της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή καθώς από τα 18 θύματα του κατηγορητηρίου κάποιοι ασθενείς κατέληξαν.