Θεσσαλονίκη: Ψήφισμα του ΔΣ του δήμου για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα

Το διοικητικό Συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει τις εμπρηστικές επιθέσεις στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Υπενθυμίζεται ότι, την ίδια στιγμή, νωρίτερα σήμερα ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για να απολογηθούν.

Στο ψήφισμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζεται πως «καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται και εναντίον οποιουδήποτε κι αν στρέφεται. Αυτή η θέση δεν συνιστά μια ρητορική διατύπωση. Είναι η ουσία της δημοκρατικής συνέπειας», καλώντας την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν στην πλήρη διεύρυνση των επιθέσεων.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης στέκεται στο πλευρό κάθε πολίτη που απειλείται και δηλώνει ότι κανείς δεν είναι μόνος απέναντι στο φόβο. Η πόλη μας δεν θα συμβιβαστεί με τη βία, δεν θα αποδεχτεί τη σιωπή που γεννά ο φόβος. Απέναντι στην τρομοκρατία, απαντάμε με αλληλεγγύη, και κράτος Δικαίου. Και απέναντι σε κάθε μορφή βίας, από όπου κι αν προέρχεται και όποιον κι αν στοχεύει, η θέση μας είναι μία, καθαρή και αδιαπραγμάτευτη: καμία ανοχή, καμία δικαιολογία, καμία σιωπή. Γιατί η δημοκρατία δεν φοβάται τη διαφωνία. Φοβάται μόνο τη σιωπή μπροστά στη βία», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ψήφισμα καταδίκης.