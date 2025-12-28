Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων από τους ισχυρούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ

Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων, χωρίς τραυματισμούς, προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, μέχρι και 8 μποφόρ, που πνέουν από το μεσημέρι.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για να κόψει τα πεσμένα δέντρα.
Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα.
- Γκύζη: Το χρονικό της τραγωδίας που προκάλεσε σοκ - «Δεν είχαμε ακούσει καυγάδες» δήλωσαν γείτονες
- Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να καίμε ξύλα στο τζάκι;
- Φάνης Μουρατίδης: Η βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν - «Εκείνη την ώρα βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο»
- Ο ορισμός του «δεν νιώθω»: Του έβαλαν γυμνά μοντέλα για να χάσει τις βολές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.