Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων από τους ισχυρούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ

Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων από τους ισχυρούς ανέμους μέχρι και 8 μποφόρ που πνέουν στη Θεσσαλονίκη.

EUROKINISSI
Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων, χωρίς τραυματισμούς, προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, μέχρι και 8 μποφόρ, που πνέουν από το μεσημέρι.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για να κόψει τα πεσμένα δέντρα.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες μετά τα μεσάνυχτα.

 

