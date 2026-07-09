Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη για να μην επεκταθεί η φωτιά στο Καλοχώρι.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 σε ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού και ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της, ενώ ήχησε το 112 της Πολιτικής προστασίας καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Καλοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας

‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2026