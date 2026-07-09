Μενού

Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη φωτιά στο Καλοχώρι - Πέρασαν σε χώρο επιχείρησης οι φλόγες

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη για να περιορίσουν φωτιά που πέρασε σε χώρο επιχείρησης.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
Φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη Θεσσαλονίκη για να μην επεκταθεί η φωτιά στο Καλοχώρι.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 σε ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά σε αύλειο χώρο βιοτεχνίας και γρήγορα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες έχουν εισέλθει στο εσωτερικό της επιχείρησης με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού και ένα ελικόπτερο.

Στην κατάσβεση συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της, ενώ ήχησε το 112 της Πολιτικής προστασίας καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ