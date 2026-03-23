Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η κατεδάφιση σχολικών κτηρίων που είχαν κριθεί επικίνδυνα

Σε εφαρμογή τέθηκε το σχέδιο κατεδάφισης σχολικών κτιρίων στον Δήμο Θεσσαλονίκης που κρίθηκαν επικίνδυνα και ακατάλληλα, με το πρώτο λυόμενο κτίριο επί της Οδού Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της πόλης να γκρεμίζεται.

Στο συγκεκριμένο λυόμενο λειτουργούσε το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο, ενώ μετά την κατεδάφισή του, στη θέση του αναμένεται να ανεγερθεί νέο σχολικό κτίριο, το οποίο θα στεγάσει Νηπιαγωγείο που για χρόνια βρισκόταν σε ημιυπόγειο στον πεζόδρομο της Ικτίνου.

«Διεκδικήσαμε αυτό που καμία δημοτική Αρχή δεν έπραξε μέχρι σήμερα και προχωράμε στην κατεδάφιση αυτών των επικίνδυνων κτιρίων ώστε να ανεγερθούν νέα, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία», ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας «ζήτημα αξιοπρέπειας να μπει ένα τέλος στο όνειδος των λυόμενων σχολείων που τοποθετήθηκαν ως λύση ανάγκης μετά το σεισμό του 1978, εξακολουθούν, όμως, μέχρι σήμερα να λειτουργούν».

«Στη θέση του παλαιού Διαπολιτισμικού Γυμνασίου θα ανεγερθεί άμεσα ένα νέο κτίριο που θα στεγάσει το 28ο και 29ο Νηπιαγωγείο, που φιλοξενούνταν"μέχρι σήμερα στα υπόγεια του σχολικού συγκροτήματος της Ικτίνου. Είναι ευθύνη και υποχρέωση να παραδώσουμε στο μέλλον του τόπου σχολεία σύγχρονα και λειτουργικά. Και αυτό θα πράξουμε», ανέφερε ο κ. Αγγελούδης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες και βίντεο από τις εργασίες κατεδάφισης.