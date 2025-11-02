Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 7:14 το πρωί ενώ επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
