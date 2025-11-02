Μενού

Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα

Επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Fotia Pyurosvestiki
Φωτιά, πυροσβεστικά | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 7:14 το πρωί ενώ επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

 

