Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα

Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 7:14 το πρωί ενώ επί τόπου έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

