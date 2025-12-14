Μενού

Θεσσαλονίκη: Στη «φάκα» τρεις αστυνομικοί - Έπαιρναν φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις

Τρεις αστυνομικοί συνελήφθησαν από τους «Αδιάφθορους» στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρεται να ζητούσαν φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις.

Τροχαία στη Λεωφόρο Συγγρού
Αστυνομικός της τροχαίας πραγματοποιεί ελέγχους στη Λεωφόρο Συγγρού | Intime
Τρεις αστυνομικοί από την Τροχαία Μουδανιών στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν από τους «Αδιάφθορους» καθώς φέρεται να ζητούσαν φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, οι αστυνομικοί κατηγορούνται ότι έκαναν ελέγχους χωρίς να βεβαιώνουν παραβάσεις. 

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης και για κακουργηματικές πράξεις ενώ το ποσό που φέρεται να έχουν «εισπράξει», ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Μάλιστα στη δικογραφία, φέρεται να υπάρχουν και άλλα άτομα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία θύματος των επίορκων αστυνομικών που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.

 

ΕΛΛΑΔΑ