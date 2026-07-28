Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 80χρονος αφού έκαψε ολοσχερώς το σπίτι του γιου του

Στη φυλακή επιστρέφει ένας 80χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για τον εμπρησμό του σπιτιού του γιου του, που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει το κτίσμα παρανάλωμα του πυρός.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 2 μηνών, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. Ο ίδιος ζήτησε να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στη φυλακή, παρότι λόγω ηλικίας είχε τη δυνατότητα να αιτηθεί κατ’ οίκον έκτιση.

Θεσσαλονίκη - Μεταμέλεια δηλώνει ο 80χρονος

Κατά την απολογία του παραδέχθηκε την πράξη, εξέφρασε μεταμέλεια και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του γιου του, υποστηρίζοντας ότι είχε βεβαιωθεί πως δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο σπίτι όταν έβαλε τη φωτιά.

Παράλληλα, έκανε λόγο για χρόνια προβλήματα εξαιτίας της εξάρτησης του γιου του από ουσίες, ενώ ανέφερε πως επιθυμεί να αποκατασταθούν οι σχέσεις με την οικογένειά του.