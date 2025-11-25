Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή μέχρι τη δίκη συμμορία τεσσάρων ληστών - 300.000 ευρώ η λεία

Στη φυλακή οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, τέσσερις κατηγορούμενοι που φέρονται να ήταν μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές, κυρίως σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας, παραβιάζοντας χρηματοκιβώτια. Η συνολική τους λεία προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ.

H παράνομη δράση τους αποκαλύφθηκε από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος. Συνολικά βαρύνονται με 19 κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που έγιναν τους τελευταίους πέντε μήνες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πέλλα και Κιλκίς.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν φιλικούς ή συγγενικούς δεσμούς και βεβαρημήμενο ποινικό μητρώο για σχετικά αδικήματα. Δρούσαν επιλέγοντας επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς και με την χρήση οχημάτων 4x4 κινούνταν μέσω αγροτικών δρόμων τόσο κατά την προσέγγιση των «στόχων» όσο και κατά τη διαφυγή τους.

Επιπλέον, φρόντιζαν να καταστρέφουν κάμερες ασφαλείας που διέθεταν οι επιχειρήσεις και με φορητούς πομποδέκτες παρακολουθούσαν τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ίδια δικογραφία, οι κατηγορούμενοι δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες» για να λαμβάνουν επιδόματα, ενώ από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ξόδευαν χρηματικά ποσά σε διάφορα τυχερά παίγνια.

Σε βάρος τους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές και συμμορία, πράξεις τις οποίες φέρεται πως αρνήθηκαν όταν βρέθηκαν ενώπιων ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας πήραν τον δρόμο για τις φυλακές μέχρι να γίνει η δίκη.