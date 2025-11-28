Θεσσαλονίκη: Στην Τουρκία εκδίδεται 42χρονος καταδικασμένος για ανθρωποκτονία

Στην Τουρκία εκδίδεται ο 42χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων των διωκτικών αρχών της πατρίδας του.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Τούρκοι ζητούν την εκδοσή του για να εκτίσει υπόλοιπο ποινής, η οποία του επιβλήθηκε και συνδέεται με δολοφονία που τέλεσε το 2012 στην τουρκική επαρχία της Ραιδεστού (Tekirdag).

Σύμφωνα με τα τουρκικά διωκτικά έγγραφα, το έγκλημα έγινε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας, ενώ ο ίδιος βαρύνεται και με σωματικές βλάβες που φαίνεται να προκάλεσε μετέπειτα, κατά τον εγκλεισμό του, σε σωφρονιστικό κατάστημα, όπου επιτέθηκε με στυλό στον κουρέα των φυλακών.

Κατά τα ίδια έγγραφα, εκτίει συνολική ποινή φυλάκισης 31 ετών, αλλά τον περυσινό Αύγουστο παραβίασε ολιγοήμερη ειδική άδεια που του χορηγήθηκε από τη φυλακή και δεν επέστρεψε. Έκτοτε φαίνεται να εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα όπου αιτήθηκε τη χορήγηση ασύλου.

Ο 42χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης όπου δήλωσε πως συναινεί να εκδοθεί στην Τουρκία. Το υπόλοιπο της ποινής που, σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα, καλείται να εκτίσει ανέρχεται στα 9 χρόνια.