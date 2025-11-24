Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο κέντρο της πόλης

Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής, στη συμβολή Αγγελάκη και Εγνατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά στο λεωφορείο υπήρχαν περίπου 15 επιβάτες. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ.
Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν. Άμεσα στο σημείο βρέθηκε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη και έσβησε τη δυνατή φωτιά που είχε ξεσπάσει στη μηχανή του οχήματος.
Εξαιτίας του περιστατικού χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία, στο ρεύμα προς ανατολικά.
