Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχτηκαν τρία αυτοκίνητα και ένα φορτηγό

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα σε υπαίθριο χώρο, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα όχημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο ακόμη, προκαλώντας υλικές ζημιές και στα τρία. Η έρευνα της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.
Την ίδια ώρα, φωτιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό που κινείτο στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά.
Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο ύψος του κόμβου Επταπυργίου με την Πυροσβεστική να φτάνει στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης.
Λόγω της εξέλιξης αυτής προκλήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
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