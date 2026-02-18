Μενού

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση στο ΑΠΘ

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη.

ΑΠΘ | ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/EUROKINISSI
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν τα 38 άτομα που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εις βάρος τους, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, όσοι αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια.

