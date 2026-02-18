Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση στο ΑΠΘ

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν τα 38 άτομα που συνελήφθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εις βάρος τους, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, όσοι αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια.
