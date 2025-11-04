Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο σήμερα ο 55χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο

Ενώπιον των αρχών, στο αυτόφωρο, θα βρεθεί σήμερα ο 55χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας ανηλίκων που έπαιζαν σε γηπεδάκι. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί από τα σκάγια ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης και ο 55χρονος φέρεται να ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που έκαναν οι ανήλικοι, πήρε την καραμπίνα του, την οποία κατέχει νόμιμα, και πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Από τα σκάγια τραυματίστηκε ο 15χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παρέα των παιδιών.