Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Στάβλων Παπάφη, όπου ο δρόμος «άνοιξε» στα δύο. Λόγω των έργων που γίνονται στην περιοχή, το έδαφος υποχώρησε, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να πέσει μέσα σε μια μεγάλη τρύπα και άλλα τρία να κρέμονται στην άκρη του γκρεμού.

Πώς έγινε το ατύχημα;

Όλα ξεκίνησαν από εργασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών (ίντερνετ). Φαίνεται πως τα εργαλεία τρύπησαν κατά λάθος έναν σωλήνα της ΕΥΑΘ. Το νερό που έτρεξε έσκαψε το χώμα κάτω από τον δρόμο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα βαθύ χαντάκι 20 μέτρων.

Ένα αμάξι έπεσε μέσα στο εργοτάξιo και τρία αυτοκίνητα έμειναν να αιωρούνται και οι ιδιοκτήτες τρέμουν μην πέσουν κι αυτά. Ακόμα, τα σιδερένια προστατευτικά του έργου έπεσαν κι αυτά μέσα στην τρύπα.

Η αστυνομία έκλεισε αμέσως τους γύρω δρόμους (Σιδηροκάστρου, Αλοννήσου και Κύθνου) για να μην κινδυνέψει κανείς.

Οι άνθρωποι του Δήμου βρίσκονται εκεί και εξετάζουν πώς θα φτιάξουν τη ζημιά και πώς θα απομακρύνουν τα αυτοκίνητα με ασφάλεια.