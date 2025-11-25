Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο βοηθός διαιτητή από ξυλοδαρμό μετά από αγώνα στη Σουρωτή

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού σημάδεψε ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικού πρωταθλήματος, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με θύμα βοηθό διαιτητή στη Σουρωτή.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (23/11), σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων Ορφέας Σουρωτής και Αετός Βασιλικών.

Ένα άτομο που επέβαινε σε μοτοσικλέτα πλησίασε τον βοηθό διαιτητή, ηλικίας 30 ετών, ο οποίος μόλις είχε βγει από το γήπεδο και άρχισε να τον βρίζει και να τον χτυπάει με μανία σε πρόσωπο και σώμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και νοσηλεύτηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο αυτό ήταν γνωστό, στον διαιτητή, ο οποίος τον κατήγγειλε στην αστυνομία.

Δεν κατέστη δυνατόν να συλληφθεί εντός του αυτοφώρου και πλέον έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, από το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης.

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών καταδικάζει το περιστατικό.