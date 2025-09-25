Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι - 11η ημέρα απεργία πείνας

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι θα πραγματοποιηθεί σήμερα (25/09) στη Θεσσαλονίκη, στις 19:00 στο άγαλμα Βενιζέλου από την Επιτροπή Αλληλεγγύης.

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, βρίσκεται σε απεργία πείνας για 11η συνεχόμενη ημέρα, ζητώντας την εκταφή της σορού του γιου του και την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες Αρχές.

Χθες ο Πάνος Ρούτσι εξετάστηκε από γιατρούς, οι οποίοι διαπίστωσαν πως δεν φέρει προβλήματα υγείας λόγω της απεργίας υγείας, ωστόσο τον παρότρυναν να αποφύγει τις άσκοπες μετακινήσεις δεδομένης της κατάστασής του.