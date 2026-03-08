Μενού

Θεσσαλονίκη: Συμβολική μοτοπορεία για τα θύματα των Τεμπών ξεκίνησε από τα Μάλγαρα

Εκατοντάδες μοτοσικλετιστές συγκεντρώθηκαν το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική μοτοπορεία μέχρι τα Τέμπη.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη
Έρευνες στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών | Intime
Εκατοντάδες μοτοσικλετιστές συγκεντρώθηκαν το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική μοτοπορεία μέχρι τα Τέμπη και να βρεθούν στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Στόχος της μοτοπορείας μνήμης, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι να σταλεί μήνυμα στήριξης και συμπαράστασης στους γονείς και τους συγγενείς των 57 θυμάτων.

«Ενώνουμε τις μηχανές, τις ψυχές και τις καρδιές μας για τα Τέμπη», ανέφεραν οι διοργανωτές με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από το τραγικό δυστύχημα. Από τα Μάλγαρα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, ξεκίνησαν περίπου 400 δίκυκλα με 750 αναβάτες, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

