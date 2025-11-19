Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση ανήλικης - Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες έρευνες στην ανατολική Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό ανήλικης που έχει δηλωθεί ως αγνοούμενη τις τελευταίες ώρες.
Έπειτα από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού», η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) προχώρησε σε κινητοποίηση δυνάμεων, με 23 εθελοντές να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στην περιοχή και να συνδράμουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου κοριτσιού ανήλικης που αγνοείται.
