Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονης - Αναφορές πως εθεάθη στην παραλιακή

Σε πλήρη επαγρύπνηση βρίσκονται αυτή την ώρα οι αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά την εξαφάνιση 14χρονης από το σπίτι της, σύμφωνα με το thesspost.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανήλικη, περίπου στις 10.00 σήμερα (5/6) έφυγε από το σπίτι της, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να δώσει κάποια εξήγηση και έκτοτε δεν επέστρεψε, με αποτέλεσμα οι γονείς της να ανησυχήσουν και να κάνουν αναφορά στην αστυνομία.

Θεσσαλονίκης: Στην παραλιακή οι έρευνες για την ανήλικη

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού», συνδράμει αυτή τη στιγμή σε επιχείρηση έρευνας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη 14χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι κινείται στην παραλία της Θεσσαλονίκης και γι’ αυτόν τον λόγο στην επιχείρηση συνδράμει διασωστικό σκάφος ώστε να προχωρήσει παράκτια έρευνα στον Θερμαϊκό κόλπο. Στις έρευνες συνδράμουν και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι το παιδί το έσκασε από το σπίτι, με κανένα σενάριο να μην αποκλείεται – τουλάχιστον για την ώρα.