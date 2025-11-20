Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης

Σε κινητοποίηση τέθηκε τις τελευταίες ώρες η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον εντοπισμό μιας ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.
Η Ελληνική Αστυνομία έχει ενημερωθεί για εξαφάνιση από το απόγευμα. Η εθελοντική ομάδα συνεργαζόμενη με τις αρχές κινητοποίησε 23 μέλη της τα οποία ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν την 16χρονη.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες (Τετάρτη 19 Νοεμβρίου) για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
