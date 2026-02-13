Μενού

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Ευκαρπία μετά από απειλή για βόμβα

Απειλή για βόμβα στην Νέα Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη έχει σημάνει συναγερμό. Το σημείο έχει αποκλειστεί από στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Περιπολικό στη Θεσσαλονίκη
Περιπολικό στη Θεσσαλονίκη | Intime
Σε συναγερμό βρίσκεται η περιοχή της Νέας Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη έπειτα από απειλή για βόμβα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ άγνωστος τηλεφώνησε στις 15.40 στην εφημερίδα «Μακεδονία» και ενημέρωσε για την τοποθέτηση βόμβας.

Αυτή την ώρα το σημείο που έχει υποδείξει ο άγνωστος, επί της οδού 25ης Μαρτίου, έχει αποκλειστεί από άντρες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ επί τόπου ερευνούν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Ο άγνωστος διευκρίνισε ότι η βόμβα θα εκραγεί στις 17.40.

