Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση παράτυπων μεταναστών - Τους μετέφερε με... πατίνι

Συνελήφθη 17χρονος στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Άνω Πόλης, για διακίνηση μεταναστών. Πιάστηκε να τους μεταφέρει με... ηλεκτρικό πατίνι.

Σπασμένο πατίνι | Shutterstock
Ένας 17χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρεται παρέλαβε δύο παράνομους μετανάστες και να τους μεταφέρει με ηλεκτρικό πατίνι. 

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν οι αστυνομικοί είδαν στην περιοχή της Άνω Πόλης τρία άτομα να οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια και τους έκαναν σήμα για έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, o 17χρονος οδηγός δεν σταμάτησε, προσπάθησε να τραπεί σε φυγή και πέταξε στο έδαφος και ένα μαχαίρι που είχε στην κατοχή του. 

Στη συνέχεια ωστόσο, οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, εγκλώβισαν και σταμάτησαν το πατίνι και ακινητοποίησαν τα άτομα. Κατόπιν έρευνας αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για παράτυπους μετανάστες. Ο ανήλικος συνελήφθη και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. 

