Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος για βιασμό ανήλικου – Τραβούσε βίντεο την κακοποίηση

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (03/02), ένας 26χρονος στη Θεσσαλονίκη σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό ανηλίκου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης του πέρασαν χειροπέδες σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, της πορνογραφίας ανηλίκων, της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων και της απείθειας.

Της σύλληψης είχε προηγηθεί καταγγελία που ανέφερε πως ο 26χρονος επικοινωνούσε με ανήλικο άτομο τον Οκτώβριο του 2025, μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Συναντήθηκαν και αφού το οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην περιοχή της Πολίχνης, ενήργησε σε βάρος του γενετήσιες πράξεις, βιντεοσκοπώντας παράλληλα με κινητό τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου.

Οι Αρχές προσπάθησαν να κάνουν έρευνα στο σπίτι του, αλλά αποδείχθηκε ότι είχε μετακομίσει από την διεύθυνση που είχε δηλώσει και αρνήθηκε να δώσει τη νέα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.