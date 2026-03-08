Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος δραπέτης - Είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια

Ένας 30χρονος δραπέτης συνελήφθη χθες, Σάββατο (07/03), το πρωί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όταν δεν παρουσιάστηκε στο πρωινό προσκλητήριο του Καταστήματος Κράτησης όπου ήταν έγκλειστος, εξαπολύθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του και τελικώς βρέθηκε στην περιοχή των ΚΤΕΛ «Μακεδονία».

Ο 30χρονος είχε καταδικαστεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης σε φυλάκιση 10 ετών για παραλαβή από τα εσωτερικά σύνορα αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα.