Μενού

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος δραπέτης - Είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια

Ο άνδρας δεν δεν παρουσιάστηκε στο πρωινό προσκλητήριο του Καταστήματος Κράτησης όπου ήταν έγκλειστος και τελικώς εντοπίστηκε στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Reader symbol
Newsroom
Astinomia_dikastiria
Αστυνομικοί στην Ευελπίδων | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Ένας 30χρονος δραπέτης συνελήφθη χθες, Σάββατο (07/03), το πρωί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όταν δεν παρουσιάστηκε στο πρωινό προσκλητήριο του Καταστήματος Κράτησης όπου ήταν έγκλειστος, εξαπολύθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό του και τελικώς βρέθηκε στην περιοχή των ΚΤΕΛ «Μακεδονία».

Ο 30χρονος είχε καταδικαστεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης σε φυλάκιση 10 ετών για παραλαβή από τα εσωτερικά σύνορα αλλοδαπών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ