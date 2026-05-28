Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ακρωτηριασμένη σορό 24ρονου που βρέθηκε πριν από 4 χρόνια

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία 24χρονου, η ακρωτηριασμένη σορός του οποίου είχε βρεθεί το 2022 στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη | Φωτ. Αρχείου: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Συνελήφθη 35χρονος άνδρας, πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για την εμπλοκή του στη δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, η ακρωτηριασμένη σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο του 2022 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος.

Η ακρωτηριασμένη σορός του 24χρονου είχε εντοπιστεί μισοβυθισμένη στη θάλασσα, χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, γεγονός που είχε προκαλέσει αρκετή καθυστέρηση στη διαδικασία ταυτοποίησης και την έρευνα των Αρχών.

Η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη τελικά εφικτή μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και εργαστηριακής ανάλυσης.

Όπως αναφέρουν δικαστικές πηγές, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται συνολικά τέσσερα άτομα.

