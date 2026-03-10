Μενού

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια σε βάρος της 5χρονης ανιψιάς του

Οι γονείς της ανήλικης έκαναν καταγγελία σε βάρος του 35χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Και η κατηγορία του βιασμού στη δικογραφία.

Περιπολικό της αστυνομίας
Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 35χρονος ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 5χρονης ανιψιάς του. 

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία σε βάρος του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας. 

Η καταγγελία έγινε από τους γονείς της ανήλικης στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που πραγματοποιήθηκε, ο 35χρονος προέβη στις ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, πρωινές ώρες χθες (09/03) εντός διαμερίσματος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

