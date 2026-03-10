Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια σε βάρος της 5χρονης ανιψιάς του

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 35χρονος ο οποίος κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 5χρονης ανιψιάς του.
Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία σε βάρος του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.
Η καταγγελία έγινε από τους γονείς της ανήλικης στο Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την καταγγελία που πραγματοποιήθηκε, ο 35χρονος προέβη στις ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, πρωινές ώρες χθες (09/03) εντός διαμερίσματος σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους και παράβασης της Νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
- Ο κώδικας μεταξύ Μητσοτάκη και Δένδια, η περίσκεψη για τις Aspides και η παρέμβαση για το πετρέλαιο
- Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: «Περίμενα να έχει περίσσευμα καρδιάς να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο»
- Ο μουλάς που αγαπούσε τα βιβλία: «Διαβάστε Ουγκώ για να καταλάβετε πολλά»
- Η πρόταση στον Βασίλη Μπισμπίκη για μια νέα κρητική βεντέτα και οι άλλες δύο μεγάλες παραγωγές του MEGA
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.