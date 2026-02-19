Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για σωρεία διαρρήξεων και λεία 155.000 ευρώ

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε 36χρονος διαρρήκτης στη Θεσσαλονίκη, με πλούσια δράση κατά το τελευταίο δεκάμηνο και λεία η οποία εκτιμάται σε 155.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία φέρεται να διέρρηξε από τον περασμένο Μάιο οκτώ σπίτια (κι ένα σε απόπειρα), αρπάζοντας από το εσωτερικό τους 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, μετρητά (1.600 ευρώ), ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα των παθόντων.

Ο 36χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη επ' αυτοφώρω χθες τα ξημερώματα, όταν επιχείρησε να μπει σε δύο διαμερίσματα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά. Όπως προέκυψε - επιπλέον - από την αστυνομική έρευνα διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Στην κατοχή του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως αντικλείδια, ελάσματα, ταινίες αλουμινίου αντιγραφής κλειδιών και μαγνήτης κλειδιών για πόρτες ασφαλείας.