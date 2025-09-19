Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων - Είχε 15 ζώα δεμένα στην αποθήκη

Ένα αδιανόητο περιστατικό κακοποίησης ζώων έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και ένας 47χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Δέλτα, διαπιστώθηκε να έχει δεμένα με αλυσίδα δυσκολεύοντας την κίνησή τους, 14 σκυλιά και μία γάτα κλεισμένη σε κλουβί, παραβιάζοντας τους κανόνες ευζωίας.

Επιπλέον, σε βάρος του 47χρονου εκκρεμεί διαδικασία διοικητικής απέλασης από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Με πληροφορίες από Thestival