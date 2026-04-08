Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να βίασε ανήλικη μέσα στο σπίτι της

Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα Τρίτης, 7 Απριλίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων.
Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας, σύμφωνα με την οποία ξημερώματα της Τρίτης (7/4) κι ενώ φιλοξενούσε στην οικία της τον εν λόγω άνδρα, αυτός προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.
Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σήμερα (07/04)
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη
- Το πέσιμο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο γκρινιάρης γαλάζιος βουλευτής και ο πονοκέφαλος Ανδρουλάκη
- Το παρασκήνιο της εκεχειρίας ΗΠΑ με Ιράν: Η «μυστική» παρέμβαση Χαμενεΐ και ο ανήσυχος Νετανιάχου
