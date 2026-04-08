Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να βίασε ανήλικη μέσα στο σπίτι της

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός νεαρού άνδρα που φέρεται να προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης στη Θεσσαλονίκη.

Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα Τρίτης, 7 Απριλίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας, σύμφωνα με την οποία ξημερώματα της Τρίτης (7/4) κι ενώ φιλοξενούσε στην οικία της τον εν λόγω άνδρα, αυτός προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

