Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που φέρεται να βίασε ανήλικη μέσα στο σπίτι της

Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα Τρίτης, 7 Απριλίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, νεαρός αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία νεαρής γυναίκας, σύμφωνα με την οποία ξημερώματα της Τρίτης (7/4) κι ενώ φιλοξενούσε στην οικία της τον εν λόγω άνδρα, αυτός προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της χωρίς τη θέλησή της.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.