Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένορκος επειδή φωτογράφισε την δικαστική αίθουσα

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, όταν ένορκος συνελήφθη επειδή τράβηξε φωτογραφία μέσα στην αίθουσα.

Το γεγονός συνέβη λίγο πριν από την κλήρωση των ενόρκων για τη συγκρότηση του Δικαστηρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που βρισκόταν στο ακροατήριο έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και προχώρησε στη λήψη φωτογραφίας, παρά την αυστηρή απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η ενέργεια έγινε αμέσως αντιληπτή από την έδρα. Ζητήθηκε από αστυνομικό να ελέγξει το κινητό τηλέφωνο του ενόρκου, όπου και διαπιστώθηκε η ύπαρξη της φωτογραφίας. Ο ένορκος οδηγήθηκε εκτός αιθούσης και συνελήφθη.

Η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο μέσα σε δικαστικές αίθουσες απαγορεύεται αυστηρά, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία και να παραβιάσει την ιδιωτικότητα όσων συμμετέχουν.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ

