Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καθηγητής που παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη σε πάρκο

Καθηγητής που φέρεται να θώπευσε ανήλικο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη από τις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το 8χρονο κορίτσι βρισκόταν στο πάρκο με την αδελφή της. Όλα ξεκίνησαν όταν η ανήλικη, πλησίασε τον 63χρονο καθηγητή και ζήτησε το κινητό του για να πάρει τηλέφωνο τους γονείς της.

Εκείνη τη στιγμή, η ανήλικη υπέστη σεξουαλική παρενόχληση, κατά την καταγγελία της ίδιας, όπου προσθέτει ότι ο άνδρας προέβη σε άσεμνες χιερονομίες.

Ο εισαγγελέας, άσκησε ποινική δίωξη για παρενόχληση και θα δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.