Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο

Συνελήφθη ο 47χρονος, ο οποίος είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 47χρονος που είχε αποδράσει ενώ νοσηλευόταν υπό φρούρηση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στον οικισμό Ρομά Αγία Σοφία, στα Διαβατά, έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος είχε καταφέρει να διαφύγει ενώ νοσηλευόταν φρουρούμενος, γεγονός που είχε σημάνει συναγερμό στις διωκτικές Αρχές. Μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

