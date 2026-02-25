Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος που είχε αποδράσει από το Ιπποκράτειο

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 47χρονος που είχε αποδράσει ενώ νοσηλευόταν υπό φρούρηση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη στον οικισμό Ρομά Αγία Σοφία, στα Διαβατά, έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών αρχών.
Υπενθυμίζεται ότι ο 47χρονος είχε καταφέρει να διαφύγει ενώ νοσηλευόταν φρουρούμενος, γεγονός που είχε σημάνει συναγερμό στις διωκτικές Αρχές. Μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
