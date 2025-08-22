Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη συμμορία ανηλίκων που «ρήμαζαν» ταξί

Τέσσερις ανήλικοι είχαν συστήσει συμμορία και λήστευαν οδηγούς ταξί στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν σωματική βία.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, έπειτα από έρευνα, προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου και ταυτοποίησαν τα στοιχεία τριών ακόμη εμπλεκόμενων ατόμων, ηλικίας 14, 17 και 18 ετών.

Ειδικότερα, οι νεαροί από την 1η Μαρτίου έως τις 6 Ιουλίου 2025, δρώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες αναγνώρισης και εντοπισμού λήστεψαν πέντε επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Προσποιούμενοι τους πελάτες αναζητούσαν ταξί που έβρισκαν διαθέσιμα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και ζητούσαν μεταφορά σε απομονωμένες περιοχές περιμετρικά του οικισμού των Διαβατών.

Μάλιστα, στη διάρκεια της κούρσας επιδείκνυαν καλή συμπεριφορά, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των οδηγών.

Ωστόσο, στο σημείο αποβίβασης τους ανέμεναν γνωστά τους άτομα, τα οποία, στο πλαίσιο ενέδρας, αιφνιδίαζαν τον οδηγό και αφού προσέγγιζαν περιμετρικά το όχημα, με απειλή βίας ή αιχμηρών αντικειμένων άνοιγαν τις πόρτες προκαλώντας του σύγχυση και αφαιρούσαν διάφορα αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά.

Στην περίπτωση που αντιδρούσαν οι οδηγοί ταξίδ δεν δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία και να εκσφενδονίσουν πέτρες εναντίον τους.

Η λεία τους περιλαμβάνει χρηματικό ποσό 1.200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων.

Σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σε βάρος τριών κηδεμόνων των ανήλικων δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ