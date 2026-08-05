Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη τραπέρ που έτρεχε με 180 χλμ την ώρα, σε δρόμο με όριο 80

Στο δικαστήριο παραπέμφθηκε 27χρονος τράπερ, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου, αφού έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στην εθνική οδό ΠΑΘΕ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την δικογραφία, το ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψε το όχημά του να τρέχει με 182 χιλιόμετρα την ώρα, ξεπερνώντας κατά 102 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 80 χιλιομέτρων που ίσχυε στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που συνεπάγεται κοινό κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Ο 27χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως έτρεχε στον δρόμο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, δέχτηκε τηλεφώνημα για σοβαρό έκτακτο πρόβλημα υγείας οικείου του προσώπου και σπεύδει να βρεθεί στο πλευρό του, προσκομίζοντας μάλιστα και σχετική γραπτή βεβαίωση για να το αποδείξει.