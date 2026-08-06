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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν γιατί πετούσαν μπάζα σε χωράφι

Μπάζα σε αγροτεμάχιο πετούσαν δύο άτομα που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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Περιπολικό - Αστυνομία
Περιπολικό της αστυνομίας | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Μπάζα σε αγροτεμάχιο στη Χαλκηδόνα πετούσαν δύο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 45χρονο, οι οποίοι κατελήφθησαν να απορρίπτουν μπάζα ανακαινίσεων, που είχαν μεταφέρει με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας με ιδιοκτήτη τον 45χρονο.

Αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζοαπορριμμάτων και άλλων αποβλήτων που επαναλαμβάνονταν -σύμφωνα με την έρευνα- κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν ο χώρος να αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τρωκτικών και εστία μόλυνσης με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα υποβαθμίστηκε το περιβάλλον με αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διαταράχτηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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