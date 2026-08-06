Σοκαριστικό βίντεο στην Πολωνία: Μεθυσμένος οδηγός συγκρούεται με τρένο που επέβαιναν 500 άτομα

Συγκλονίζει ντοκουμέντο στην Πολωνία, το οποίο απεικονίζει μεθισμένο οδηγό τρακτέρ να περνάει τις προειδοποιητικές μπάρες, και στη συνέχεια να συγκρούεται με τρένο.
Στο τρένο, επέβαιναν 500 επιβάτες και συγκρούστηκε με το πίσω μέρος του φορτίου με άχυρα που έφερε το τρακτέρ.
Όπως μεταφέρει το Mega, δεν καταγράφηκαν τραυματίες, ενώ δεν έχει γίνει σαφές ακόμη το γιατί σταμάτησε λίγο πριν τις μπάρες.
Ο αγρότης συνελήφθη και θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του.
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