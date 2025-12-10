Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία αδέλφια για εμπόριο «μαϊμού» προϊόντων - Αντιμέτωποι με κακούργημα

Συνελήφθησαν τρία αδέλφια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία φέρονται να ήταν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εμπορευόνταν από το Διαδίκτυο απομιμητικά ρούχα, αξεσουάρ, αρώματα και καλλυντικά.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που εξαπέλυσε το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Μέσα από επεξεργασία πληροφοριών διαπιστώθηκε ότι η δράση των συλληφθέντων αφελφιών, ανάμεσά τους δύο γυναίκες κι ένας άντρας, ξεκινήσε τουλάχιστον από τα τέλη του 2021, διαθέτοντας συστηματικά προς πώληση παραποιημένα προϊόντα μαζί με γνήσια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους, είχαν δημιουργήσει ιστοσελίδα και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο να εξαπατήσουν ανυποψίαστους καταναλωτές και να αποσπάσουν παράνομα κέρδη.

Στη συνέχεια μάλιστα, νομιμοποιούσαν τις απολαβές τους μέσω της εισαγωγής τους στο τραπεζικό σύστημα.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, από την οικονομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι μόνο από τις αρχές του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2025 είχαν εισπραχθεί μέσω αντικαταβολών 486.800 ευρώ από πωλήσεις είτε γνήσιων είτε απομιμητικών προϊόντων, ενώ εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών χρηματικών ροών των εμπλεκομένων.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια και αποθηκευτικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 123 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων επώνυμων εταιρειών, το χρηματικό ποσό των 40.300 ευρώ, ως προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε κι ένα αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης της παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πραγματογνωμοσύνες, η επαπειλούμενη ζημία από τα παραπάνω κατασχεθέντα προϊόντα ανέρχεται σε 59.250 ευρώ, ενώ εκκρεμούν απαντήσεις ακόμη 9 εταιρειών.

Εις βάρος των συλληφθέντων η εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική δίωξη ενώ θα οδηγηθούν στον τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.