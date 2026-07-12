Θεσσαλονίκη: Τα τρία λάθη που «έκαψαν» τους υπόπτους για τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Οι έρευνες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, μία από τις οποίες στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, φαίνεται να προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες υπέπεσαν σε μια σειρά από κρίσιμα λάθη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις επιθέσεις, τα οποία οδήγησαν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς τους και άνοιξαν νέα ερευνητικά μέτωπα.

Στα πρώτα στάδια της έρευνας, στελέχη της Αντιτρομοκρατικής εντόπισαν σε κάμερες ασφαλείας ένα ζευγάρι να αποχωρεί τα ξημερώματα από το διαμέρισμα-ορμητήριο στην οδό Παπαδιαμάντη, κρατώντας ομπρέλα, με κατεύθυνση τους στόχους των επιθέσεων. Το ασυνήθιστο αυτό στοιχείο, παρά το γεγονός ότι ήταν κατακαλόκαιρο, θεωρήθηκε προσπάθεια αποφυγής της καταγραφής από κάμερες. Η ίδια ομπρέλα είχε εμφανιστεί και σε βιντεοληπτικό υλικό από προπαρασκευαστικές ενέργειες, αλλά και σε σειρά 28 εμπρησμών το 2022 που είχαν αποδοθεί στην οργάνωση «Αναρχική Δράση». Το συγκεκριμένο εύρημα περιόρισε σημαντικά τον κύκλο των υπόπτων και οδήγησε τους ερευνητές σε παλαιότερες υποθέσεις.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και μια κρυφή κάμερα, τοποθετημένη στο εσωτερικό ισόγειου ιατρείου απέναντι από το ορμητήριο. Οι δύο ύποπτοι, επιχειρώντας να διαπιστώσουν αν υπήρχε κάμερα στον χώρο, πλησίασαν σε απόσταση περίπου ενάμιση μέτρου, χωρίς να αντιληφθούν την ύπαρξή της, καθώς ήταν κρυμμένη πίσω από φιμέ επιφάνεια. Έτσι καταγράφηκαν με καθαρά χαρακτηριστικά, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην αναγνώριση της 26χρονης, η οποία είχε συλληφθεί στο παρελθόν, αλλά και του 29χρονου, γνωστού στις Αρχές από προηγούμενες προσαγωγές και τη συμμετοχή του στον χώρο των αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Η ίδια κάμερα κατέγραψε τόσο την αναχώρησή τους πριν από την επίθεση όσο και την επιστροφή τους στο διαμέρισμα.

Ένα ακόμη στοιχείο που αξιοποιούν οι ερευνητές είναι το κινητό τηλέφωνο που φέρεται να πέταξε ο 29χρονος από το αυτοκίνητο κατά τη διαφυγή του. Η συσκευή έχει ήδη εντοπιστεί και εξετάζεται εξονυχιστικά, με τις Αρχές να αναζητούν επαφές και επικοινωνίες που ενδεχομένως να οδηγήσουν και σε πιθανούς ηθικούς αυτουργούς. Παράλληλα, στο κινητό της 26χρονης, το οποίο κατασχέθηκε ενεργό, εντοπίστηκε αποθηκευμένη τοποθεσία που αντιστοιχεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη μελλοντικού στόχου.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής εξετάζουν το ενδεχόμενο διασύνδεσης της ομάδας με όσους έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη. Προς το παρόν δεν προκύπτουν ενδείξεις ύπαρξης ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου ή κοινού σχεδιασμού, ωστόσο οι Αρχές κάνουν λόγο για σχέσεις αλληλεγγύης και αλληλεπίδρασης μεταξύ αναρχικών ομάδων.

Βασικός στόχος των ερευνών είναι πλέον η σύνδεση όλων των εμπλεκομένων από τις δύο αναρχικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ενισχύσει το κατηγορητήριο περί τρομοκρατικής οργάνωσης. Προς το παρόν, ωστόσο, ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους παραμένουν ασύλληπτοι, καθώς κατάφεραν να διαφύγουν μέσω δασικής περιοχής χωρίς κάλυψη από κάμερες ασφαλείας.