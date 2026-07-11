Βάγια Νέστορα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα στους τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση

Στη σύλληψη τριών ατόμων για την έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού - εμπρηστικού μηχανισμού σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως επισημαίνεται, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες (10/07) το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιουλίου, σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών σε διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου διαμένουν στελέχη και πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στις εισόδους των πολυκατοικιών και στους χώρους της πυλωτής, φθορές σε τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά ακόμη και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα – η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας – οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η μητέρα της πολιτεύτριας, Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας του υψηλού θερμικού φορτίου και των αερίων που αναπτύχθηκαν από την πυρκαγιά.

Κατά την αυτοψία στους χώρους των επιθέσεων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τμήματα των τριών αυτοσχέδιων εκρηκτικών - εμπρηστικών μηχανισμών. Από την αξιοποίηση των ευρημάτων ταυτοποιήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι: ένας 29χρονος και μία 26χρονη, που φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί, καθώς και ένας 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρησφύγετο στους δράστες πριν και μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη όσων ενδέχεται να εμπλέκονται στις υπόλοιπες εμπρηστικές επιθέσεις.

Δίωξη για 5 κακουργήματα στους 3 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και μεταξύ αυτών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και τρομοκρατική οργάνωση, άσκησε η εισαγγελέας, εις βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι κακουργηματικές πράξεις που τους αποδίδονται είναι τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο- τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση του νόμου περί όπλων (περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών).

Η παραπάνω δίωξη είναι in rem, δηλαδή δεν είναι προσωποποιημένη, ενώ την προσωποποίηση θα αναλάβει η ανακρίτρια στην οποία παραπέμφθηκαν να απολογηθούν.

Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Όπως έγινε γνωστό, κατηγορούμενοι είναι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του.

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Κατά τις Αρχές, το σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Ειδικότερα, οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, κατοπτεύοντας την περιοχή, ενώ επέστρεψαν μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές για τη δράση του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας προσαχθεί κατά το παρελθόν δύο φορές. Η 26χρονη, η οποία κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί το Φεβρουάριο του 2022 για υπόθεση που αφορούσε την αποδιδόμενη συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου η ίδια μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν πως στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία παραπάνω πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε στον τόπο της επίθεσης, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ζευγάρι των κατηγορουμένων είχε θέσει υπό παρακολούθηση το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα αρκετές ημέρες πριν από την επίθεση, προκειμένου να μελετήσει τόσο τον τρόπο δράσης όσο και τη διαδρομή διαφυγής.

Ιδιαίτερης σημασίας για τις έρευνες ήταν και ο εντοπισμός του διαμερίσματος που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των δραστών, σε απόσταση μόλις τριών έως τεσσάρων λεπτών από το σημείο της επίθεσης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των εμπλεκομένων είναι ευρύτερο και συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών, τόσο για την επίθεση στην οικογένεια Νέστορα όσο και για τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη.

Μετά τις συλλήψεις πραγματοποιούνται έρευνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται εξονυχιστικά κάθε στοιχείο από το βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί των δύο βασικών κατηγορουμένων.