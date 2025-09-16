Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η σορός που ανασύρθηκε από τον Θερμαϊκό μπροστά από την Αριστοτέλους

Ταυτοποιήθηκε η μια σορός που βρέθηκε εχθές από το Λιμενικό, στον Θερμαϊκό Κόλπο, στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δεύτερη σορό που ανασύρθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 23 ετών. Υπενθυμίζεται ότι, βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του εντός της θάλασσας στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου, στο ύψος της Αριστοτέλους.

Όταν σκάφος Λιμενικού και Περιπολικό έφτασε στο σημείο, έγιναν προσπάθειες για ΚΑΡΠΑ με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Την ίδια ώρα, στο σκοτάδι βρίσκονται οι Αρχές σχετικά με την ταυτότητα της δεύτερης σορού που βρέθηκε στο ύψος της Αριστοτέλους. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για άνδρα χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία.