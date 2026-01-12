Μενού

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι χτύπησαν και βιντεοσκοπούσαν 14χρονη λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Το περιστατικό βίας σε βάρος της 14χρονης στη Θεσσαλονίκη έλαβε χώρα πέρσι, με την αστυνομία να ενημερώνει για την εξιχνίασή της.

Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη | Φωτ. Αρχείου: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI
Εξιχνιάστηκε περιστατικό βίας με θύμα μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη, τον περασμένο Οκτώβριο.

Τέσσερις ανήλικοι, εκ των οποίων τρία κορίτσια 17, 13 και 12 ετών κι ένα 16χρονο αγόρι καλούνται σε εξηγήσεις από τις Αρχές για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα συγκεκριμένα άτομα προσέγγισαν την ανήλικη παθούσα κι έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό, τρεις εξ αυτών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας και απειλώντας την ταυτόχρονα, ενώ το τέταρτο άτομο βιντεοσκοπούσε το περιστατικό.

Το περιστατικό φαίνεται να αποδίδεται σε λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αφορά, κατά περίπτωση, τις πράξεις της απλής σωματικής βλάβης, της απειλής, της εξύβρισης και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

ΕΛΛΑΔΑ