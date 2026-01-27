Θεσσαλονίκη: Θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικες της κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη

Θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικές της κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη στη Θεσσαλονίκη και άλλες δύο κοπέλες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χθες, μετά τις 2 το μεσημέρι, έξω από το ΕΠΑΛ όπου φοιτά, στην οδό Κατσιμίδη 11, δύο κοπέλες την χτύπησαν στο πρόσωπο και τον αυχένα και άλλες δύο, επίσης 17χρονών, βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας κατέθεσε μήνυση ο πατέρας της. Η 17χρονη νοσηλεύτηκε για ένα βράδυ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και σήμερα που πήρε εξιτήριο κατέθεσε και η ίδια. Παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
- Θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρουμανία: Νεκροί Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ σε τροχαίο καθ' οδόν για Γαλλία
- Σαββίδης: «Τα παιδιά του ΠΑΟΚ είναι δικά μας παιδιά, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του»
- Tελικά πόσο κόστισε και πόσα έβγαλε ο «Καποδίστριας»;
- Ελένη Βουλγαράκη: Τέλος από το πλευρό του Φάνη Λαμπρόπουλου στο ραδιόφωνο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.