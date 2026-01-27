Μενού

Θεσσαλονίκη: Θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικες της κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου χρειάστηκε να νοσηλευτεί μια 17χρονη, μετά από ξυλοδαρμό από συνομήλικές της στη Θεσσαλόνίκη.

Θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικές της κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη στη Θεσσαλονίκη και άλλες δύο κοπέλες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χθες, μετά τις 2 το μεσημέρι, έξω από το ΕΠΑΛ όπου φοιτά, στην οδό Κατσιμίδη 11, δύο κοπέλες την χτύπησαν στο πρόσωπο και τον αυχένα και άλλες δύο, επίσης 17χρονών, βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας κατέθεσε μήνυση ο πατέρας της. Η 17χρονη νοσηλεύτηκε για ένα βράδυ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και σήμερα που πήρε εξιτήριο κατέθεσε και η ίδια. Παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

