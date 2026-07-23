Θεσσαλονίκη: Τι προκάλεσε τη φωτιά στο Δερβένι - Μια σύλληψη

Οροθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (23/7) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και σε μια σύλληψη προχώρησαν λίγο αργότερα οι αρχές.

Ο λόγος, για έναν 51χρονο όπου σύμφωνα με την προανάκριση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 188 αφορούσαν περιπτώσεις αμέλειας και οι 26 περιπτώσεις πρόθεσης.