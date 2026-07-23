Φωτιά στο Δερβένι: Μεγάλη μάχη με τις φλόγες - Πάνω από 100 πυροσβέστες και 10 εναέρια στο μέτωπο

Μεγάλη μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα, Πέμπτη (23/07), το πρωί στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στη Θεσσαλονίκη, δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το μέτωπο της φωτιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση περί τις 09:00 το πρωί, οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί για δεύτερη φορά.
Ειδικότερα, αυτή την ώρα στην πυρκαγιά επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Επίσης, επιχειρούν εθελοντές, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.
Φωτιά στο Δερβένι: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους
Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Υπενθυμίζεται ότι στις 09:56 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης. Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε το μήνυμα.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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