Θεσσαλονίκη: Τη ζωή του έχασε άνδρας που παρασύρθηκε από αμαξοστοιχία

Τραγικό θάνατο βρήκε άνδρας, ο οποίος παρασύρθηκε από τρένο, γύρω στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Η Hellenic Train αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι, «διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής».

«Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, το τρένο συνέχισε το δρομολόγιό του προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών», προσθέτει.

Επισημαίνει, ακόμη, ότι αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα – Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Θεσσαλονίκη.