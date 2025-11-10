Θεσσαλονίκη: «Την αγαπούσα τη μάνα μου. Δεν τη βίασα» – Ισόβια στον 62χρονο

Σύμφωνα με το Star News, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 15 ετών σε έναν 62χρονο, ο οποίος δολοφόνησε την κατάκοιτη και τυφλή μητέρα του, την οποία βίαζε κατ’ επανάληψη όσο ήταν εν ζωή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2022 στο Ξηροχώρι Θεσσαλονίκης. Ο καταδικασθείς απέδωσε την αποτρόπαια πράξη στην κατανάλωση αλκοόλ, λέγοντας στους αστυνομικούς: «Με είχε κουράσει να την φροντίζω, δεν άντεχα άλλο».

Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια και 21 χρόνια κάθειρξη.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 62χρονος χτύπησε την ηλικιωμένη με γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι, την πάτησε με το πόδι στο στήθος και στη συνέχεια την στραγγάλισε.

Η άτυχη γυναίκα έφερε επίσης σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, τα οποία προσδιορίζονταν χρονικά πριν τη δολοφονία της.

Ένα 24ωρο μετά το έγκλημα, ο δράστης έσπευσε να θάψει το σώμα της 84χρονης χωρίς την εμπλοκή γραφείου τελετών, αναζητώντας ιερέα από το διπλανό χωριό. Παράλληλα, απείλησε τον αδελφό του ότι θα έχει την ίδια τύχη με τη μητέρα τους, εάν τον καταγγείλει στην αστυνομία.

Η απολογία του 62χρονου

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος, με ιστορικό ψυχικής ασθένειας και εξάρτησης από το αλκοόλ, παραδέχθηκε την ανθρωποκτονία αλλά αρνήθηκε τον βιασμό:

«Ήμουν μεθυσμένος, είχα πιει πολύ – ένα μπουκάλι. Η ψυχική μου κατάσταση ήταν χάλια, δεν καταλάβαινα τι έκανα.

Όλα είχαν πέσει πάνω μου. Δεν τους χτυπούσα, ούτε την μάνα μου ούτε τον αδελφό μου. Τους μάλωνα μόνο. Τ

ην αγαπούσα την μάνα μου. Δεν την βίασα».

Δήλωσε μετανιωμένος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του ήταν «απαιτητική» και ζήτησε να του αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός λόγω αλκοόλ. Ο ισχυρισμός απορρίφθηκε ομόφωνα από το Δικαστήριο.