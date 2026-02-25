Θεσσαλονίκη: Τομ Κρουζ από καρτούν προσπάθησε να διαρρήξει κάβα και σφήνωσε στο ασανσέρ

Ένα σκηνικό βγαλμένο από καρτούν εκτυλίχθηκε με διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη, αφού ο 23χρονος δράστης, έχοντας εισβάλει από τον φεγγίτη σε κάβα στις Συκιές, και κλέβοντας χρήματα από το ταμείο, «κόλλησε» προσπαθώντας να διαφύγει.

Ο 23χρονος διαρρήκτης έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη τη κάβας, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία. Πανικόβλητος, και προσπαθώντας να διαφύγει, ο διαρρήκτης μπήκε στο ασανσέρ, και σφήνωσε ανάμεσα στο ασανσέρ και στον τοίχο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η ελληνική αστυνομία, ενώ για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκαν 30 λεπτά. Ο δράστης συνελήφθη ενώ ο συνεργός του, όταν αντιλήφθηκε τον ιδιοκτήτη της κάβας τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με το Ant1, εναντίον του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη καθότι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν το τρίτο κατάστημα το οποίο διέρρηξε την ίδια μέρα.