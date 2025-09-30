Μενού

Θεσσαλονίκη: «Τον ξύπνησε αργά» και εκείνος την χτύπησε - Φυλάκιση για τον 58χρονο δράστη

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 58χρονο δράστη.

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 58χρονο, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή καθυστέρησε να τον ξυπνήσει.

Το δικαστήριο όρισε επίσης άμεση μετοίκηση του κατηγορουμένου από την οικογενειακή εστία, με την προειδοποίηση ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα εκτελεστεί η ποινή. Επιπλέον, απαγόρευσε στον κατηγορούμενο να προσεγγίζει τη σύζυγό του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη. Η σύζυγος ανέφερε ότι πήγε να ξυπνήσει τον άνδρα, ο οποίος είχε ξαπλώσει το μεσημέρι γιατί είχε ραντεβού με γιατρό.

Εκείνος εξαγριώθηκε, άρχισε να βρίζει και να φωνάζει, την έπιασε από τα μαλλιά και τη χτύπησε.

Πηγή: ertnews.gr

