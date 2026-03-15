Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός 56χρονου ναύτη σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι

Για τον τραυματισμό 56χρονου Αιγύπτιου ναύτη ενός φορτηγού-οχηματαγωγού (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοίου, σημαίας Κύπρου, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή, χθες (15/3) το πρωί.
Συγκεκριμένα, ο 56χρονος υπέστη τραυματισμό στο δάκτυλο του αριστερού χεριού, με αποτέλεσμα να πάθει κάταγμα, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στο αμπάρι του πλοίου.
Στη συνέχεια, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτική κλινική για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
